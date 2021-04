Gilberto relata sonho: ‘Saí com 44%. Era só regozijo, só alegria’ | casa BBB

Em seguida, o brother relata que sonhou com a sua eliminação. “Depois eu levantava e saía do quarto, ia pra sala, encontrava amigos meus da igreja, da faculdade. Pessoal dizia que eu tinha saído com 44%, bem apertadinho porque tinha ido num num Paredão com duas meninas e aí dividiu. Só regozijo, só alegria no sonho.