Gilberto revela no BBB21: ‘Arrependi muito de ter brigado com a Pocah’ | PROVA AVON POWER STAY

“Também, fiquei com pena da ‘bichinha'”, avalia Juliette. O brother segue falando: “Ela sempre queria acolher todo mundo, tudo. Eu me arrependo de verdade, eu falei para ela que eu via muita verdade nela… Eu me arrependo do tempo que a gente perdeu. Sabe? Ela é uma pessoa muito boa”.