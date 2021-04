Gilberto se emociona ao recordar trajetória no BBB21: ‘Queria muito fazer história aqui dentro’ | casa BBB

“Só tenho alegria, gratidão, muito amor, felicidade. Eu fui Líder três vezes. Com colar, roupão. Foi incrível. Fui Anjo em dupla com Fiuk. Tive dois amores: Arthur e Fiuk. Eram adversários, viraram amores. Eu sou o último homem ‘Pipoca’, meu amor. Eram cinco, eu sobrevivi”, comenta ele. Em seguida, Gilberto fala que beijou na boca e avalia sua atuação como jogador: “Nunca acertei uma indicação, errei tudo”.

O doutorando em Economia cita ainda um discurso de Tiago Leifert, quando o apresentador comentou que há quem tenha uma trajetória marcante no Big Brother Brasil mesmo sem ser o campeão. “Queria muito fazer história aqui dentro porque é o lugar que eu amo, me deu esperança durante muito tempo. Eu sonhei, eu idealizei. Eu me vi muito aqui dentro”.