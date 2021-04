Gilberto sobre BBB21: ‘Ninguém percebe que está soberbo’ | casa BBB

Após o Raio-X, Gilberto e Arthur conversam na varanda do BBB21 sobre os rumos do jogo. Depois do instrutor de crossfit relembrar o que levou a saída de ex-sister, o doutorando em Economia comenta: “Eu fui sendo tombado, depois do início, que eu fui só vigor. Depois só tombo em cima de tombo”. Ele continua: “Aí foi bom poder enxergar as coisas porque assim, aqui dentro, as pessoas não sabem. Para você ficar soberbo, a gente não acorda assim ‘estou soberbo’. Ninguém percebe que está soberbo”.