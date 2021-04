Gilberto e Viih Tube seguem conversando no Quarto Cordel do BBB21, quando o assunto sobre Paredão surge. O pernambucano opina: “Eu nunca vou chegar no Domingo e vou votar só porque votou em mim”. A youtuber concorda e ele continua: “Eu não consigo ir só por isso”. “Tem que ser algo muito do coração”, sustenta a paulista que, na sequência, menciona situação envolvendo Juliette e Arthur: “Era uma questão de ranço”.