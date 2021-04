O instrutor de crossfit discorda e, em seguida, o pernambucano analisa o próprio visual: “Eu me gosto de maquiagem, acho que dá um ‘tchan’. Com o cabelo cortadinho, tudo arrumadinho e a maquiagem, vou ser bafão”, afirma ele, que aproveita para lembrar a sua situação no jogo do BBB21. “Sou top 5 do Big Brother e ninguém vai tirar isso de mim”.