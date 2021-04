Gilberto, Viih Tube e Arthur estão no paredão do BBB21 que foi formado na noite desta quinta-feira (22). Pocah ganhou a prova do líder e indicou o doutorando em economia.

Viih Tube foi a mais votada pela casa e no contra-golpe ela puxou Fiuk para berlinda. Participe da enquete do BBB21 e vote no iBahia em quem você deseja ver fora do reality show!

A enquete será encerrada neste domingo (25), às 18h.