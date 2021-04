Gilmore Girls: Lauren Graham toparia fazer novo revival da série

O revival da Netflix Gilmore Girls: A Year in the Life foi considerado um sucesso pelos fãs da série original e pelo público em geral. No entanto, não há nenhuma temporada seguinte confirmada.

Porém, a estrela da série Lauren Graham, que interpreta Lorelai Gilmore, revelou que está pronta para outro revival.

Em entrevista ao site Collider, a atriz disse que nunca poderia esperar que o que aconteceu, acontecesse. “Eu nunca digo nunca”, completou Graham. Ela também confirmou que ainda conversa com Amy, a showrunner da série, Kelly Bishop, que interpretava Emily Gilmore, mãe de Lorelai, e Alexis Bledel, que vivia Rory.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Graham continuou: “Não há um plano para isso. Todo mundo está fazendo suas próprias coisas. Se isso surgisse de novo, eu amo muito esse personagem e amo Amy. Estou disposta a trabalhar com ela a qualquer momento. Seria apenas uma questão de responsabilidade com os fãs e o que poderíamos dar a eles que merece sua devoção”.

O revival de 2016 de Gilmore Girls teve bastante êxito com os fãs

Gilmore Girls: A Year in the Life provou ser um grande sucesso ao estrear na Netflix, classificando-se no top 10 durante a semana inicial de lançamento. Essa conquista resultou em uma curta temporada em sua rede original, The CW, em novembro de 2020. Graham atualmente estrela em The Mighty Ducks: Game Changers do Disney+.

Na série, Graham interpreta a mãe de Evan, de 12 anos, que o encoraja a formar um novo time de azarões depois de não conseguir entrar no agora poderoso time júnior de hóquei Mighty Ducks, com a ajuda de Gordon Bombay, o treinador original da equipe.

