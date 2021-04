Gilvan segue coro da torcida e cobra elenco: “Desse jeito não dá”; Chamusca é fortemente cobrado por escalação de Babi e mais

Mal iniciou a nova temporada e o torcedor do Botafogo já está prestes a perder a paciência com o técnico Marcelo Chamusca. Neste domingo (04), o Glorioso ficou apenas no empate por 1 a 1 com a Portuguesa, em Edson Passos, mesmo com um jogador a mais. Mais do que a péssima atuação coletiva, as escolhas do comandante alvinegro – entre elas, iniciar com Matheus Babi, que está em negociação para deixar o clube -, minaram a confiança do botafoguense nas redes sociais.

Um dos líderes do elenco em 2021, o zagueiro Gilvan soltou o verbo em entrevista pós-jogo. Para o defensor, empatar atuando com 11 jogadores contra 10 por mais de um tempo – Muniz acabou expulso aos 40 da etapa inicial – é inadmissível para o tamanho do Botafogo.

“O Botafogo não jogou, pelo amor de Deus. Estivemos com um a mais o tempo todo e não conseguíamos jogar, o adversário impondo o jogo contra nós. Não pode isso. Falei contra o Nova Iguaçu que precisávamos evoluir e melhorar muito… e não foi à toa. Vamos trabalhar, temos a semana aberta para melhorar. Desse jeito não dá, viemos aqui para conquistas e dessa forma não está certo”, cobrou Gilvan.

No Twitter, por exemplo, muitos botafoguenses cobraram respostas de Chamusca do porquê insistir em Matheus Babi como titular, já que é certo que o centroavante vai deixar o clube. Athletico-PR e Fluminense brigam nos bastidores pela contratação do camisa 11. Para piorar, recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão contra o Volta Redonda.

Para muitos, foi a última partida de Babi com a camisa do Glorioso. Muitos questionaram do porquê não iniciar com Rafael Navarro ou mesmo Matheus Nascimento, joias da base alvinegra. O meia Marco Antônio foi outro que o torcedor pediu como titular, mas só entrou no decorrer do jogo.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 11 pontos e, ao menos temporariamente, ingressou no G-4 da Taça Guanabara. Entretanto pode ser ultrapassado por Madureira e Fluminense no complemento da rodada na próxima segunda (05) e terça-feira (06).