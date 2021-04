Giovani comemora estreia como titular pelo Palmeiras e agradece Abel Ferreira

Pela sexta rodada do Campeonato Paulista, Botafogo-SP e Palmeiras empataram em 0 a 0, neste domingo, no Estádio Santa Cruz. Visando a estreia na Copa Libertadores, na quarta-feira, o Verdão entrou em campo com oito garotos formados nas categorias de base.

Uma dessas crias da Academia foi o atacante Giovani, de apenas 17 anos. O camisa 41 valorizou a oportunidade, agradeceu o técnico Abel Ferreira e ainda destacou que faltou efetividade para o Alviverde sair com a vitória.

“Faltou aproveitar no último terço, mas foi boa partida e estou muito feliz por fazer minha primeira como titular, queria agradecer o professor (Abel Ferreira), que está me dando essa oportunidade. A equipe fez um excelente jogo, agora é continuar trabalhando firme para no próximo conseguir os três pontos”, disse ao Sportv.

Atleta mais jovem inscrito pelo Palmeiras neste Paulistão, Giovani ainda faz parte da equipe sub-17 alviverde, mas já havia feito outras três partidas como profissional. Na temporada de 2020, o atacante foi o artilheiro geral do clube na base, com 14 gols em 13 jogos.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, às 21 horas (de Brasília), para enfrentar o Universitario, do Peru, em Lima, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. No Paulistão, o Verdão é o terceiro colocado do Grupo C, com nove pontos conquistados após seis partidas disputadas.