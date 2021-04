GKay aglomera com ex-BBBs e vira alvo de críticas nas redes sociais

No Twitter, o nome da paraibana, que também vem gravando vídeos com ex-participantes do BBB21, se tornou um dos assuntos mais comentados do país depois de ser motivo de várias críticas.

A digital influencer Gkay foi alvo de críticas neste domingo (25), ao aparecer aglomerada com outros famosos para gravar um vídeo de dança para o TikTok. A atriz vem ignorando a pandemia do novo coronavírus.

“Nossa, eu tô cada dia com mais ranço dessa tal de Gkay”, dsse uma internauta, no Twitter. “Eu gosto da Gkay, mas não concordo com essa movimentação que ela está fazendo de levar influencer pra casa dela e fazer aglomeração”, rebateu outra na mesma rede social.

Alguns internautas ainda resgataram vídeos da influencer com eliminados do BBB 21. Em um deles, a paraibana gravou com Thais Braz, dias após a sister ter deixado o confinamento. “O que essa Gkay fez pra ser imune ao coronavírus?”, ironizou a drag Penelopy Jean.