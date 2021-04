Globo aposta no Plantão BBB e tira Jornal Hoje do confronto com a Hora da Venenosa · .

Com a estreia do Plantão BBB na próxima segunda-feira (5), a Globo vai tirar o Jornal Hoje do confronto direto com A Hora da Venenosa, da Record. O programa comandado por Ana Clara Lima tem duração prevista de 25 minutos, e deve ir ao ar das 14h45 às 15h10, mesma faixa em que vai ao ar o quadro de fofocas da concorrente.

Embora não exiba mais o mesmo fôlego dos tempos em que concorria com –e vencia– o extinto Vídeo Show (1983-2019), Fabíola Reipert ainda belisca a liderança ocasionalmente. Na terça-feira (30), por exemplo, o quadro ficou em primeiro lugar durante 15 minutos, com 10 pontos de média entre 14h44 e 15h20.

Exibida ao vivo, a nova atração terá Ana Clara acompanhada de convidados para repercutir os acontecimentos mais recentes da casa. A proposta é promover um bate-papo descontraído, que vai levar para a TV a visão de quem já comenta o programa nas redes sociais. Outra aposta são os flashes ao vivo, para que o telespectador possa dar uma espiadinha em tempo real.

Com essa estratégia, a Globo pretende se beneficiar do interesse do público para alavancar sua grade vespertina. O efeito cascata, aliás, já beneficia outras atrações da grade. Às quartas, o Mais Você observa um salto em seus índices quando Ana Maria Braga conversa com o eliminado da noite anterior. O recorde do ano aconteceu na entrevista com Karol Conká em 24 de fevereiro, quando o matinal registrou 14,2 pontos.

Também há espaço para uma espiadinha em quase todos os programas de entretenimento, como Encontro, É de Casa e Se Joga. O BBB21 também foi usado como curinga no confronto com a grande final da Libertadores 2020, disputada por Palmeiras e Santos. No horário da partida, flashes do reality foram exibidos dentro do Caldeirão do Huck.

Nova chance para Ana Clara

Elogiada na internet pela maneira como conduz as entrevistas com os participantes que deixam o jogo, a ex-sister Ana Clara Lima festejou a estreia do Plantão BBB, comemorando a chance de apresentar o seu primeiro programa na Globo.

Todavia, a ruiva já foi uma das apostas de José Bonifácio de Oliveira, o Boninho, para salvar o próprio Vídeo Show. Em 2018, a revista eletrônica que falava dos bastidores da TV foi comandada, durante um curto período de tempo, por um trio de ex-BBBs: além dela, Vivian Amorim e Fernanda Keulla compartilharam o comando da atração com a atriz Sophia Abrahão.

Na época, a popularidade do trio nas redes sociais não se refletiu em um aumento na audiência do programa. Ana Clara foi a última a sair, mas tal qual as colegas, acabou afastada algumas semanas antes de a atração chegar ao fim, em 11 de janeiro de 2019. Em suas últimas edições, o programa foi comandado por Sophia e Joaquim Lopes, que voltou à apresentação após participar da novela Orgulho e Paixão (2018).