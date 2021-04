Globo censura Weverton e corta protesto ao vivo: “Não sei quem convidou tanta gente”; goleiro reprova postura de dirigentes do Fla

Embora o título da Supercopa do Brasil não tenha ficado com o Palmeiras, Weverton fez mais uma de suas atuações de destaque na meta palestrina. Entretanto, nas habituais entrevistas de pós jogo, realizadas logo na sequência do término da partida, o goleiro fez apontamentos sobre o grande número de pessoas que acompanharam a partida de maneira presencial, no estádio Mané Garrincha.









No início de sua entrevista ao Sportv, dos canais Globo, Weverton fez a relação do numeroso público presente e o momento de avanço da pandemia da Covid-19, com agravamento dos casos e aumento do número de mortes. Porém, enquanto comentava sobre tal fato, o áudio foi cortado, só retornando quando o goleiro começou a falar sobre a partida. Mesmo que parte do áudio ‘censurado’ fora silenciado, deu para captar o que dizia a muralha Alviverde:

“É feio isso né. Ficam xingando. Não sei quem convidou tanta gente. Estamos no meio de uma Pandemia”, disse Weverton em trecho que viralizou na web, com diversos comentários. O jogo disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, teve a determinação de ser realizado com os portões fechados, sem acesso para as torcidas dos respectivos clubes, mas a partida teve a presença de convidados pela Conmebol e organizadores.

Quando falou da partida, em que o Palestra perdeu nos pênaltis para a equipe do Flamengo, Weverton comentou sobre o impacto na equipe do Verdão, mas não deixou de enaltecer pontos positivos do time durante a partida:

“Nós estamos chateados, tristes, mas temos de ressaltar o desempenho da equipe que foi de excelência, de alto nível. Tivemos a chance de ganhar o jogo, como o Flamengo também teve. Mas o Palmeiras teve as melhores chances do jogo, faltou um pouquinho mais de capricho. É entender que a essa é a segunda partida nossa na volta das férias, temos de ver o que temos de melhorar”, pontuou o goleiro.