Globo define nova data para início das gravações de Verdades Secretas 2 · .

A Globo definiu uma nova data para o início das gravações de Verdades Secretas 2. As primeiras cenas da trama de Walcyr Carrasco devem ser rodadas em estúdio a partir de 26 de abril. Os trabalhos da sequência deveriam ter começado em março, mas foram adiados devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Metrópoles, a equipe da novela voltou aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (12). Esse retorno presencial aconteceu somente para as pessoas envolvidas com a produção da história.

Já o início da preparação de elenco e prova de figurino está marcado para 19 de abril, uma semana antes do início das gravações, que deverão acontecer no MG4, estúdio mais novo e moderno da Globo.

Sucesso na faixa das 23h em 2015, a história escrita por Walcyr Carrasco ganhou uma segunda temporada que será disponibilizada no Globoplay.

As gravações aconteceriam no segundo semestre do ano passado, mas foram canceladas por causa da crise sanitária. Além do adiamento, a produção estrelada por Camila Queiroz vem sofrendo várias baixas no elenco nos últimos meses.

Renata Sorrah, que interpretaria a chefe da rede de prostituição, deixou a novela por conta da alta nos números da Covid-19. Christiane Torloni e Reynaldo Gianecchini, que chegaram a ter seus nomes confirmados, também deixaram o elenco após alterações na história.

A Globo já confirmou ao . que vai reprisar Verdades Secretas no segundo semestre deste ano na faixa das 22h. A emissora, porém, ainda não tem uma data definida para sua “edição especial”, mas a reapresentação servirá para aguçar a curiosidade dos telespectadores para acompanhar a segunda temporada no streaming.

