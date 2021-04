Globo escala influenciadoras, Adnet e Tia Má para programa com Ana Clara · .

Nesta segunda-feira (5), a Globo estreia um novo programa sobre o BBB21. Apresentado por Ana Clara Lima, o Plantão BBB terá comentaristas fixos: Marcelo Adnet, a jornalista Maíra Azevedo (Tia Má), a youtuber Foquinha, além das influenciadoras digitais Pequena Lo e Thamirys Borsan, vão se revezar na atração durante a semana.

A estreia será com a Tia Má, que também atua como colunista no programa Encontro com Fátima Bernardes. Ela diz que acompanha o Big Brother Brasil desde a primeira temporada.

“Fiquei superfeliz com o convite. Quando fiquei sabendo que estavam pensando em meu nome por um comentário de Boninho nas redes sociais, fiquei louca. Parecia até que eu era a líder da semana. Agora é oficial, fazendo o que eu e um monte de gente adora, mas não assume: tomando conta da vida alheia”, brinca.

Marcelo Adnet, que já produz conteúdo humorístico sobre o BBB21 para o Globoplay e as redes sociais, elogia Ana Clara e afirma que é bom fazer parte de mais um projeto do reality show. Todos os comentaristas vão interagir por chamadas de vídeo.

“Eu achei o convite maravilhoso, até porque venho acompanhando toda a evolução da Ana Clara e acho que ela sempre foi muito talentosa, carismática e, com o tempo de trabalho, também foi ganhando muita inteligência cênica”, conta o comediante.

“Acho que o mais legal vai ser o ao vivo. É quase uma mesa-redonda, só que em vez de falar sobre futebol fala sobre BBB. E o público está louco para ver isso. Fico pensando se a obra ao lado da minha casa vai atrapalhar, se a minha bebê vai chorar… Mas tudo isso é permitido no ao vivo; ele é vivo, como diz a palavra”, explica Adnet.

Assista abaixo um dos episódios do Sinta-se Na Casa, feito pelo humorista para o Globoplay:

Foquinha, Pequena Lo e Thamirys Borsan já participaram de outros programas digitais sobre o reality da Globo, mas terão um espaço fixo na TV aberta pela primeira vez. “Confesso que fiquei anestesiada. Já comento o programa nas minhas redes sociais, mas não imaginava que seria convidada e me tornaria uma comentarista oficial na TV Globo”, diz Pequena Lo.

O Plantão BBB vai ao ar logo depois do Jornal Hoje, das 14h45 e 15h10. A atração, que vai repercutir os acontecimentos da casa, terá como missão manter a Globo na liderança contra A Hora da Venenosa da Record. O programa desta segunda terá o ator Silvero Pereira como convidado.

Veja uma chamada divulgada por J.B. Oliveira, o Boninho, abaixo:

Hoje tem mais BBB! É o PLANTÃO BBB com a nossa @anaclaraac, a participação de @tiamaoficial e meu querido @silveropereira que está ligado em tudo que acontece no @bbb! E vai ter spoiler sim!! @tvglobo#redebbbpic.twitter.com/yK9HuWyE8I

— J.B. Oliveira (@boninho) April 5, 2021

