Globo faz teste com ex-árbitra da Fifa para o lugar de Nadine Basttos, que foi para o SBT

A ex-árbitra da Fifa Regildenia de Moura pode ser o nome que vai substituir Nadine Basttos, que deixou a emissora e assinou com o SBT, na ‘Central do Apito’ do Esporte da Globo. Segundo o portal ‘Uol Esportes’, Regildenia fez um teste de vídeo para a vaga e, caso seja convidada e aceite, ela assumiria a função a partir do Brasileirão, que começa no fim de maio.

+ Confira a tabela completa da Libertadores da América

Regildenia se enquadra no perfil procurado pela Globo, que era o mesmo de Nadine – uma ex-árbitra com experiência na função. Nadine chegou ao canal ainda em 2020, quando a emissora fez um projeto para abrir mais espaços para jornalistas e especialistas mulheres.

Junto com Nadine, a comentarista Renata Mendonça e a narradora Renata Silveira foram contratadas. A catarinense ex-assistente do quadro da FIFA era companheira de Sálvio Spinola, Sandro Meira Ricci e Paulo César Oliveira no quadro de especialistas do canal.

Paulista de 48 anos, Regildenia Moura foi árbitra entre 2004 e 2008, chegando no auge da carreira em 2012 quando passou a fazer parte do quadro da Fifa. Antes, ela teve passagem pela Federação Paulista e pela CBF.

Regildenia apitou partidas da Copa Libertadores Feminina e no Mundial de futebol feminino Sub-17. Atualmente ela assessora árbitros em jogos de futebol para a FPF ou para a CBF.