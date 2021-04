Globo fecha acordo com Cuiabá e vai exibir jogos de todos os clubes da Série A · .

Promovido à elite do futebol brasileiro pela primeira vez em sua história, o Cuiabá fechou contrato com a Globo nesta quinta-feira (15) pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O clube mato-grossense era o único da Série A que ainda não tinha assinado com a emissora, que, agora, vai poder exibir todas as partidas do Campeonato Brasileiro 2021 na TV aberta.

O acordo tem validade até 2024 e também contempla as partidas no Premiere, o pay-per-view do futebol. O modelo de distribuição de verba paga pela emissora pelos direitos de transmissão na TV aberta é igual ao dos outros times que disputam a Série A: 40% de maneira igualitária, 30% de acordo com o número de jogos exibidos e 30% conforme a colocação na tabela de classificação ao final do campeonato.

As negociações demoraram para ter um desfecho porque o Cuiabá não concordava com o formato de distribuição do dinheiro referente às partidas no pay-per-view. Neste caso, o montante é pago de acordo com a base de assinantes na plataforma. O Juventude, outro que assinou contrato com a emissora recentemente, também reclamou deste ponto.

“Eu acho o modelo de distribuição do pay-per-view injusto. Ele prejudica clubes como o Cuiabá, que precisam do dinheiro para sobreviver numa competição como a Série A. O modelo precisaria ser estudado, porque a gente não pode manter esse abismo [entre os adversários]”, criticou o empresário Cristiano Dresch, que administra o time do Mato Grosso junto com o irmão Alessandro. A declaração foi dada ao site do Globo Esporte.

“Existe toda a valorização do produto. Por ser o primeiro ano em que vamos disputar a Série A, não podíamos ficar fora da Globo”, completou o dirigente.

Com o acerto com o Cuiabá, a Globo mantém vínculo com todos os 20 clubes da Série A do Brasileirão. A emissora assinou com 13 times para exibir as partidas em todas as suas plataformas. Além da equipe mato-grossense, os outros são: América-MG, Atlético-GO, Atlético-MG, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, São Paulo, Sport.

Já Bahia, Ceará, Fortaleza, Juventude, Palmeiras e Santos fecharam contrato para TV aberta e Premiere. O Athletico-PR é o único a assinar apenas para TV aberta. Estas sete equipes têm acordo com a Turner, conglomerado norte-americano de mídia que é dono de diversos canais da TV paga, entre eles a TNT, onde são exibidos os duelos do Brasileirão.

No ano passado, Globo e Turner travaram uma guerra na Justiça pelos direitos de transmissão dos confrontos da competição depois da publicação da MP 984, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, em junho de 2020. No final, a líder de audiência levou a melhor, visto que a MP do Mandante, como era chamada, não foi apreciada no Congresso Nacional e caducou.

