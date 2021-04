Globo fecha parceria de 7 anos com a Google Cloud

Nesta quarta-feira (7), a Globo e a Google Cloud anunciaram uma parceria estratégica com foco em inovação. O acordo de sete anos envolve a migração de 100% do data center privado da Globo para o ambiente de nuvem da Google, a criação de uma aplicação para Android TV, a otimização de processos de produção, edição, transmissão e distribuição de conteúdos variados e a digitalização da infraestrutura de servidores voltados aos produtos digitais do canal.

Machine learning e inteligência artificial, assim como gerenciamento de dados, são algumas das soluções oferecidas pela big tech. Além disso, indicam as companhias, a capacidade de armazenamento será maleável, de acordo com as necessidades em momentos de alta demanda – possibilitando, também, otimização de custos e novos modelos e oportunidades de negócio.

“O anúncio vai ao encontro da recente transformação digital da Globo, sua reestruturação com foco em entregas direct-to-consumer e sua jornada para tornar-se uma empresa mediatech”, destaca a Globo em comunicado.

Ao gosto do consumidor

A integração do Globoplay, app de streaming da brasileira, ao Android TV de forma nativa está em andamento e é o primeiro passo da união, combinando a programação da TV aberta e a TV via internet. Raymundo Barros, diretor de Estratégia e Tecnologia da Globo, explica que ação garante o acesso da emissora a um conjunto de competências capazes de aprimorar produtos com a inteligência digital da Google.

“Essa inteligência personalizada faz um Globoplay diferente e aderente ao que cada consumidor gosta”, salienta, complementando que isso se estenderá a outras soluções da companhia.

Por fim, Eduardo Lopez, presidente da Google Cloud para a América Latina, indica que processamento, capacidade, flexibilidade e segurança digital serão dedicados à compreensão do público.

“Podemos entender como fazer ofertas e como estar perto do espectador, usando a tecnologia em missões críticas. Com novos projetos, podemos modernizar empresas de mídia e ajudar na transformação digital”, defende.