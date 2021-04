Globo pode reduzir premiações na Copa do Brasil; confira

Atrás somente do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil é a competição mais cara do futebol nacional. Todavia, pode ter seus valores reduzidos nas próximas temporadas. O grupo Globo, dona dos direitos televisivos do torneio até 2022, discute a possibilidade de reduzir os pagamentos já no próximo ciclo, em 2023.

+ Confira os grupos da Copa Libertadores 2021

Pelo contrato atual, a emissora, detentora da Copa do Brasil desde 2018, desembolsará R$ 1,8 bilhão pelo campeonato, inferior somente aos valores pagos pelo Brasileiro. O objetivo com a redução de pagamentos é adequar a folha do Esporte da Globo com o cenário atual, afetada pela pandemia da Covid-19.

O novo contrato deve ser discutido ainda no primeiro semestre de 2021. A ideia central da rede é manter a Copa do Brasil atraente para os clubes brasileiros. Diante desse cenário, a negociação torna-se complicada, uma vez que o atrativo premiação e economia caminham em sentidos opostos.

A CBF já esta ciente do desejo do grupo Globo, e deve somente abrir negociações quando a proposta for oficializada. Pela relevância na TV aberta e fechada, a emissora não pretende perder a competição devido ao seu alto índice de audiência, principalmente nas fases finais do torneio.