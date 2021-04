Globo retoma gravações de novelas sem cenas de aglomerações

A Rede Globo retomou nesta semana as gravações das novelas ““Um Lugar ao Sol”, próxima das nove, além de “Nos Tempos do Imperador”, folhetim das seis, “Quanto Mais Vida Melhor”, das sete, e “Verdades Secretas 2”, reservada inicialmente ao GloboPlay.

Foto: Divulgação

As gravações tinham sido interrompidas mês passado, devido ao agravamento da pandemia e do caos no Rio de Janeiro. O retorno agora atende a uma nova ordem nos roteiros: cenas com figuração e, em especial, com aglomerações estão adiadas sem previsão de realização.