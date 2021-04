Globo transmitirá Oscar no Globoplay com Marcelo Adnet e na TV com Maria Beltrão

A Globo transmitirá o Oscar 2021 em multiplataformas. Neste ano, a premiação será transmitida exclusivamente no Globoplay, a partir das 20h, com apresentação de Marcelo Adnet, ao lado dos humoristas Luciana Paes e Paulo Vieira.

A plataforma também disponibiliza o sinal que vai ao ar no G1, a partir das 19h30, e na TV Globo, logo após o ‘Big Brother Brasil 21’, com apresentação de Maria Beltrão e comentários de Artur Xexéo e Dira Paes. A TV Globo, que terá flashes ao vivo no ‘Fantástico’, ainda exibe uma edição dos melhores momentos da festa logo após a entrega do último prêmio.