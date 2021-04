O Globoplay divulgou nesta sexta-feira (23) o primeiro teaser do documentário sobre Karol Conká, ‘A Vida Depois do Tombo’.

No vídeo, aparecem imagens de Karol durante o Big Brother Brasil com suas frases e atitudes polêmicas e o questionamento: ‘passar pano?’ ‘ou passar a limpo?’

‘A Vida Depois do Tombo’ estreia no dia 29 de abril e vai mostrar a trajetória da cantora até o cancelamento no Big Brother Brasil 21, saindo com recorde de rejeição.