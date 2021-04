GM revela versão SUV do elétrico Hummer com 480 KM de autonomia

Após alguns teasers, a General Motors revelou a versão SUV da caminhonete elétrica Hummer EV. Com o início da produção agendada para 2023 e reservas esgotadas, os modelos totalmente elétricos terão variantes com diferentes níveis de autonomia e recursos especiais.

Por exemplo, a opção com alcance de 400 km será vendida por US$ 80 mil nos EUA – cerca de R$ 457 mil na atual conversão. Enquanto isso, a versão mais robusta com autonomia para rodar 480 km tem o preço sugerido de US$ 110.595 (R$ 630 mil).

SUV do Hummer terá ferramentas especiais off-road.Fonte: GMC/Divulgação

Os modelos SUV do Hummer acima de US$ 90 mil (R$ 514 mil) se destacam por trazer o recurso especial Crab Walk. Ele permite que o veículo gire as quatro rodas para dirigir diagonalmente em baixa velocidade.

Outra novidade é o Extract Mode, uma ferramenta útil para transpor grandes obstáculos. Quando acionado, o sistema de suspensão a ar levanta o veículo a 15 centímetros do solo.

Internamente, os veículos terão uma tela touchscreen de 13,4 polegadas no console central e um painel digital de instrumentos de 12,3 polegadas. Para mais, eles usarão a 2ª versão do Super Cruise, sistema avançado de assistência ao motorista da GM.

Nova plataforma elétrica da GM

Assim como as caminhonetes anunciadas em 2020, as versões SUV do Hummer serão os primeiros veículos construídos na Ultium, plataforma modular de bateria elétrica da GM. Segundo a montadora, ela fornecerá potência que variam de 50 a 200 kWh permitindo uma autonomia de até “640 KM ou mais”.

No caso do modelo SUV, a plataforma incluirá baterias de 800 volts e capacidade de carregamento rápido de 300 kW. Com isso, apenas 15 minutos serão suficientes para fornecer uma carga para rodar cerca de 160 km.

Mesmo com 170 cavalos a menos que a edição topo de linha com 830 cavalos, o motor elétrico dos modelos básicos do Hummer será capaz de ir de 0-100 km em apenas 3,5 segundos. Algo impressionante para veículos pesados.