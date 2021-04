Godzilla: relembre todos os filmes da franquia

Um monstro atômico que destrói cidades há 67 anos e segue mais forte do que nunca, Godzilla é o orgulho do estúdio de cinema japonês Toho. Em mais de 30 filmes, o kaiju assassino foi colocado contra bestas mutantes, grandes e mortais.

Com Godzilla vs. Kong sendo lançado nessa última semana, confira o guia com todos os filmes da franquia do monstro até hoje.

Godzilla (1954)

O filme japonês (Gojira) foi dirigido por Ishiro Honda. O primeiro filme da franquia Godzilla na era Showa.

Godzilla Contra Ataca (1955)

É o segundo filme na franquia e o primeiro a apresentar outro monstro gigante no mesmo filme para lutar com Godzilla, algo que se tornaria um padrão para a franquia até os dias atuais.

King Kong vs. Godzilla (1962)

É o terceiro filme da franquia e o primeiro de dois filmes produzidos pela Toho Studios com o King Kong.

Mothra vs. Godzilla (1964)

Devido ao sucesso de King Kong vs. Godzilla (1962), Toho escolheu Mothra para enfrentar Godzilla no filme seguinte devido ao sucesso de Mothra (1961).

Ghidorah, O Monstro Tricéfalo (1964)

É o quinto filme da franquia Godzilla, e foi o segundo filme de Godzilla produzido naquele ano, depois de Mothra vs. Godzilla.

Invasão de Astro-Monstro (1965)

No filme, os alienígenas imploram à humanidade para emprestar o Godzilla e Rodan para derrotar o Rei Ghidorah, mas acabam traindo os humanos e libertando os monstros na Terra.

Ebirah, Terror dos Abismos (1966)

Procurando por seu irmão, Ryota foge em um barco pertencente a um criminoso ao lado de dois adolescentes. Depois de ser pego por uma tempestade, o grupo chega à ilha Letchi, onde os nativos da ilha Infant foram escravizados por uma organização terrorista e mantidos em cativeiro por um monstro crustáceo. Ao descobrirem um Godzilla adormecido, eles decidem acordá-lo para derrotar os terroristas e libertar os nativos.

O Filho de Godzilla (1967)

Em uma ilha tropical, cientistas estão conduzindo experimentos meteorológicos e encontram louva-a-deuses gigantescos e uma aranha gigante que estão atacando o filho de Godzilla, o qual chega para defender a sua prole.

O Despertar dos Monstros (1968)

No filme, os humanos alcançaram a paz mundial no ano 1999, e vários monstros gigantes estão confinados a uma área conhecida como Monsterland. Os monstros são libertados da área e são controlados mentalmente por alienígenas chamados Kilaaks, que os enviam para atacar grandes cidades. Quando os monstros são libertados da influência dos Kilaaks, os alienígenas enviam o Rei Ghidorah para desafiar os outros monstros.

A Vingança de Godzilla (1969)

Um garoto que sofre bullying sonha em viajar para a Ilha dos Monstros, onde faz amizade com o filho de Godzilla, que também está tendo problemas com valentões.

Godzilla vs. Hedorah (1971)

Da poluição da Terra, um novo monstro é gerado. Hedorah, o monstro smog, destrói o Japão e luta contra Godzilla enquanto cospe seu gás venenoso para aumentar os danos.

Godzilla vs. Gigan (1972)

Um homem começa a suspeitar que algo está errado com seus patrões; enquanto isso, Godzilla e Anguirus são alertados sobre algo estranho acontecendo.

Godzilla vs. Megalon (1973)

A nação submarina de Seatopia envia o gigantesco Megalon para destruir o mundo, e cabe a Godzilla e a Jet Jaguar derrotá-lo.

A Odisseia dos Monstros (1974)

Extraterrestres semelhantes a macacos constroem um Godzilla robótico para destruir o Japão, e o verdadeiro Godzilla pode não ser poderoso o suficiente para destruí-lo.

A Fúria dos Monstros (1975)

Godzilla vem ao resgate quando uma raça alienígena reconstrói Mechagodzilla para destruir as cidades da Terra. Um cientista traidor dá a eles uma segunda arma: Titanosaurus.

GODZILLA (Série Animada, 1978)

A tripulação do navio de pesquisa, The Calico, investiga fenômenos estranhos e frequentemente encontra ameaças que os forçam a convocar Godzilla para ajudar.

O Retorno do Godzilla (1984)

Trinta anos após a última aparição de Godzilla em Tóquio, o monstro ressurge e cria caos mundial, destruindo um submarino soviético e quase iniciando a Terceira Guerra Mundial. Quando os governos mundiais descobrem que é Godzilla, criam um plano mirabolante para destruí-lo para sempre.

Godzilla vs. Biollante (1989)

Desolado pela perda de sua filha, um geneticista cria uma nova mutação monstruosa.

Godzilla Contra o Monstro do Mal (1991)

Os viajantes do tempo usam Godzilla em seu esquema para destruir o Japão para evitar o futuro reinado econômico do país.

Godzilla vs. Mothra (1992)

O Japão é pego no meio de uma batalha de três vias entre Godzilla, Mothra e sua contraparte sombria Battra.

Godzilla vs. Mechagodzilla II (1993)

As Nações Unidas montam a arma definitiva para derrotar Godzilla, enquanto os cientistas descobrem um ovo de pteranodonte fresco em uma remota ilha japonesa.

Godzilla vs. Spacegodzilla (1994)

Godzilla está ameaçado por duas novas forças: Mogera, outra máquina construída pela ONU, e Space Godzilla, uma besta gerada a partir das partículas de Godzilla no espaço.

Godzilla vs. Destroyer (1995)

O rescaldo do Destruidor de Oxigênio traz Destoroyah, uma besta com a intenção de matar Godzilla, que está à beira de um colapso nuclear.

Godzilla (1998)

Um monstro gigante réptil surge, deixando destruição em seu rastro enquanto avança para a cidade de Nova York. Para impedi-lo, um cientista de minhocas, sua ex-namorada repórter e outros heróis improváveis se unem para salvar sua cidade.

Godzilla 2000 (1999)

Godzilla salva Tóquio de um disco voador que se transforma na besta Orga.

Godzilla Vs. Megaguirus (2000)

O Japão cria um dispositivo de buraco negro artificial para prender Godzilla para sempre, mas um teste do dispositivo cria novos inimigos para Godzilla, libélulas do tamanho de um carro chamadas Meganula e sua rainha, Megaguirus.

Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001)

Três antigas bestas guardiãs despertam para proteger o Japão contra Godzilla.

Godzilla Against Mechagodzilla (2002)

Após o aparecimento de um novo Godzilla, o governo japonês constrói um Godzilla robótico a partir dos ossos do monstro original que atacou Tóquio em 1954 para deter a fera.

Godzilla: Tokyo S.O.S. (2003)

Um ano após a luta entre Godzilla e Mechagodzilla, os dois monstros se juntam contra Mothra se enfrentando em uma batalha real conclusiva.

Godzilla — Batalha Final (2004)

Projeto do cinquentenário de Godzilla, no qual Godzilla viaja ao redor do mundo para lutar contra seus antigos inimigos e seus aliados, além de um novo monstro misterioso chamado Monstro X.

Godzilla (2014)

O mundo está cercado pelo aparecimento de criaturas monstruosas, mas uma delas pode ser a única que pode salvar a humanidade.

Shin Godzilla (2018)

O Japão está mergulhado no caos com o aparecimento de um monstro gigante.

Kong: A Ilha da Caveira (2017)

Após a Guerra do Vietnã, uma equipe de cientistas explora uma ilha desconhecida no Pacífico, aventurando-se no domínio do poderoso Kong e lutando para escapar de um Éden primitivo.

Godzilla II: Rei dos Monstros (2019)

A agência de criptozoologia Monarch enfrenta uma série de monstros do tamanho de um deus, incluindo o poderoso Godzilla, que colide com Mothra, Rodan e seu inimigo final, o rei de três cabeças Ghidorah.