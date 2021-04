Godzilla vs Kong: diretor confirma que gravou cena pós-créditos

Godzilla vs Kong já está disponível em alguns cinemas ao redor do mundo e na plataforma HBO Max. A recepção do filme está sendo tão positiva que o longa teve a melhor estreia desde o início da pandemia. Quem assistiu à produção já sabe que ela não tem cena pós-créditos, mas essa não era a ideia inicial e o diretor chegou a gravá-la.

Por que a cena pós-créditos foi removida?

Fonte: Warner Bros/ReproduçãoFonte: Warner Bros/Reprodução

Segundo o diretor de Godzilla vs Kong, Adam Wingard, a cena pós-crédito chegou a ser gravada, mas acabou sendo usada ao longo do filme.

Wingard explica que eles perceberam que precisavam de algo para o final do longa e que se fizessem algumas mudanças, poderiam usar a cena já filmada. Ele afirma que o pós-crédito foi sacrificado, mas que isso fazia sentido para a produção, já que ela não sugeria e nem confirmava nada para o futuro da franquia.

Esse é outro motivo para a cena ter sido descartada. O diretor afirma que um pós-crédito normalmente sugere uma eventual sequência e ainda não há nenhum plano para transformar o filme em uma franquia. De acordo com Wingard, nesse sentido, não ter uma cena pós-crédito foi uma decisão acertada.

Para a possibilidade de mais produções, o diretor afirma que não descarta mais histórias e que não sabe o que o futuro reserva.

No Brasil, a estreia de Godzilla vs Kong foi adiada novamente, desta vez para 29 de abril.