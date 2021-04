Godzilla vs. Kong: filme se mantém no topo da bilheteria mundial

Godzilla vs. Kong segue com seu bom desempenho na bilheteria mundial. O embate entre as duas criaturas gigantes faturou US$ 13,4 milhões nos EUA no último final de semana. O filme garantiu US$ 69,5 milhões no mercado doméstico e expressivos US$ 288 no restante do mundo.

Com isso, Godzilla vs. Kong deve ultrapassar nos próximos dias Tenet, e se tornar a maior bilheteria de um filme lançado durante a pandemia. Até o último domingo (11), o filme, que já tinha a melhor bilheteria de abertura, havia faturado US$ 357 milhões, contra US$ 363 milhões do longa dirigido por Christopher Nolan.

Parte da bilheteria do novo filme da Warner Bros. se deve ao sucesso que ele tem feito no mercado chinês. Apenas no país, o longa faturou US$ 165,4 milhões. A bilheteria global é seguida pela Austrália com US$ 16 milhões, seguida pelo México (US$ 15,8 milhões), Taiwan (US$ 11,7 milhões) e a Rússia (US$ 11,1 milhões). Enquanto isso, a Europa segue com a maioria dos cinemas fechados.

‘Godzilla vs. Kong’.Fonte: IMDb/Reprodução

Esses resultados demonstram que conforme os países avançam na vacinação, os cinema começam a receber novamente o público. Nos EUA, o governo autorizou a reabertura da salas em Nova York e Los Angeles, duas importantes cidades para filmes de grande orçamento como este. Apesar disso, elas foram liberadas a vender um limite de 50% da lotação total.

“Estamos entusiasmados com o fato de Godzilla vs. Kong estar trazendo o público de volta aos cinemas, onde é exibido em todo o mundo e também para nossos assinantes do HBO Max em suas casas aqui nos Estados Unidos”, disse Toby Emmerich, presidente da Warner Bros. Pictures Group. “É realmente um prazer para todos nós da Warner Bros. e HBO Max podermos agradecer e parabenizar Adam, Legendary e toda a equipe ‘GvK’ pelos excelentes resultados deste filme incrível.”

No Brasil, Godzilla vs Kong está previsto para chegar exclusivamente aos cinemas no dia 29 de abril.