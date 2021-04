Godzilla vs. Kong: o que o final significa para o futuro do MonsterVerse?

ATENÇÃO, SPOILERS À FRENTE!

Depois do remake de Godzilla pela Legendary, os fãs da MonsterVerse esperam pela luta entre o Rei dos Monstros e King Kong, apresentada pela primeira vez em 1963 nos cinemas e que retorna em proporções ainda maiores.

No entanto, em Godzilla vs. Kong, depois de um filme inteiro de combates rancorosos, fotos baratas e muita luta no estilo Batman vs. Superman, Godzilla e Kong se unem para parar o Mechagodzilla. A sombria corporação Apex Cybernetics não fez nada de bom, criando um Mecha-Titan que pode ser pilotado por um humano e com o crânio aprimorado de inteligência artificial do Rei Ghidorah.

No cinema, o monstro robô gigantesco tem duas origens. Na primeira, do filme Godzilla vs. Mechagodzilla, de 1974, ele era uma arma projetada por uma raça de invasores alienígenas conhecida como Simians, que criaram o Mechagodzilla para destruir a humanidade e, para disfarçar a criatura, cobriram-no com uma camada de escamas, para que ele se parecesse com o verdadeiro Godzilla.

Já na segunda versão, o Mechagodzilla foi criado pelo Centro de Contramedidas Godzilla das Nações Unidas. Ele é apresentado no filme Godzilla vs. SpaceGodzilla, de 1994, e é uma reconstrução do robô gigante do filme de 1974.

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Com a IA comandando o vilão robótico de Godzilla vs. Kong, ele agora dá as ordens e ataca Godzilla no coração de Hong Kong. Mas, com a ajuda de Kong, os dois titãs desmontam o robô que Godzilla tem tentado impedir de existir ao longo de todo o filme.

Ainda assim, enquanto Godzilla e Kong participam da salvação da humanidade, um deles cai, como prometido.

One Must Fall: O verdadeiro vencedor de Godzilla vs. Kong

Apesar de todas as provocações envolvendo a frase “um precisa cair”, um titã na verdade foi derrotado em Godzilla vs. Kong.

Depois das cenas de ação em Hong Kong que dão início ao grande conflito final do filme, Godzilla derruba Kong no meio da rua. Cravando as garras em seu peito, os dois chegam bem perto e têm uma disputa de gritos de gigantes, antes que o lagarto rei deixe seu suposto adversário morrer.

Porém, com uma nave experimental cheia de energia, o Dr. Nathan Lind descarrega uma carga de mega-desfibrilador direto no coração de Kong. Após acionar o protótipo HEAV, Dr. Lind corre da explosão que se seguiu, colocando Kong de volta no jogo a tempo de ajudar na luta de Godzilla contra Mechagodzilla.

Com Kong revitalizado, a gigantesca destruição colorida do Mechagodzilla é concretizada, derrubando essa ameaça mortal de construção humana de uma vez por todas. A luta final que foi vendida não era a do título, mas sim a luta de titãs orgânicos contra tecnologia de mecha.

O que o final de Godzilla vs. Kong significa para o futuro do MonsterVerse?

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Apesar de tudo, duas grandes questões permanecem no final de Godzilla vs. Kong. A primeira é: como a humanidade pensou que poderia se safar fazendo uma manobra com o Mechagodzilla? Isso é algo que os futuros filmes do MonsterVerse podem explorar. No entanto, o segundo questionamento, e o mais facilmente respondido, é onde Godzilla e Kong são deixados no final dessa épica aventura?

O destino dos gigantes após Godzilla vs. Kong

Godzilla volta aos mares no final de Godzilla vs. Kong. Sem mais rixas com Kong, o rei dos monstros retorna em direção à água, e os fãs esperam que ele alcance Mothra em algum momento. Assim, como a Dra. Ilene Andrews apontou de forma tão insistente: não se pode haver dois alfas no mesmo território.

Contudo, é muito conveniente que Godzilla vs. Kong finalmente mostra a descoberta da Terra Oca e toda a sua glória pré-histórica. Graças a essa nova revelação e como ela parece estar ligada ao legado da família de Kong, o monstro não está mais restrito a uma cúpula na Ilha da Caveira. Godzilla pode governar o mundo na superfície, com Kong agora instalado como governante do reino da Terra Oca.

Por fim, agora o mundo sabe quem venceria uma batalha entre Godzilla e Kong, bem como as circunstâncias que fariam os dois se unirem. Então, que perguntas ainda precisam ser respondidas no mundo do MonsterVerse?

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Com a estreia prevista para 31 de março nos Estados Unidos, tanto nos cinemas quanto no streaming HBO Max, Godzilla vs. Kong deve movimentar as bilheterias do próximo fim de semana com fãs que querem descobrir tudo isso e mais no filme dos dois monstros gigantes.

Já lançado em 38 mercados internacionais, o longa superou as expectativas da Warner e Legendary. No Brasil, o filme está previsto para chegar aos cinemas em 29 de abril.