Goiás demite técnico Augusto César após derrota no clássico para Vila Nova

O Goiás anunciou nessa segunda-feira a demissão do técnico Augusto César, que estava no clube desde a reta final do Campeonato Brasileiro de 2020. A demissão veio um dia depois do Goiás ter perdido o clássico para o Vila Nova por 2 a 1, pelo Goiano. Glauber Ramos assume como interino até o final do Estadual.

NOTA OFICIAL O Goiás Esporte Clube comunica que Augusto César não é mais técnico do Alviverde… Confira a matéria completa no link abaixo:https://t.co/JaADKbMY4i pic.twitter.com/VpParkrQpi — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) April 12, 2021

No início da temporada de 2021, Augusto comandou o Goiás em oito partidas, sendo sete pelo Estadual e uma pela Copa do Brasil. Ao todo, foram três vitórias, um empate e quatro derrotas. A equipe foi eliminada na primeira fase da copa nacional após derrota por 3 a 1 para o Boavista. Goiás é o terceiro colocado do grupo B do goiano, com 10 pontos.

Confira a nota completa do Goiás:

“O Goiás Esporte Clube comunica que Augusto César não é mais técnico do Alviverde. Além dele, também foram desligados os seguintes profissionais: o auxiliar técnico Lauro Martins, o treinador de goleiros Marlos Gomes e o fisiologista André Araújo.

A diretoria do Goiás agradece a todos pela dedicação e o trabalho que foi desenvolvido durante o período que estiveram conosco e deseja sucesso para os novos desafios profissionais.

Para o lugar de Augusto César, o auxiliar Glauber Ramos assume o comando técnico de forma interina durante o estadual.”