Goldman Sachs Brasil recruta profissionais da área de TI

A Goldman Sachs, uma das principais empresas globais de banco de investimento, gestão de valores imobiliários e de investimentos, está em busca de 40 profissionais da área de Tecnologia da Informação para trabalhar na sede brasileira do banco, localizada na cidade de São Paulo.

Conhecido como Engenharia de Mercados Globais (Global Markets Engineering), o setor é composto por estrategistas quantitativos, também chamados de quants, e por engenheiros de softwares. Com o objetivo de acelerar a digitalização do banco, a área é o coração quantitativo e tecnológico do negócio de trading do banco.

Neste sentido, os profissionais contratados terão o objetivo de desenvolver e implementar modelos matemáticos que permitam precificar derivativos, gerenciar riscos, otimizar estratégias e recursos financeiros, além de implementar sistemas para as transações em todos os mercados onde a empresa opera. A equipe será responsável, ainda, pelas operações de trading não apenas localmente, mas também globalmente, criando modelos para serem usados ??em toda a atividade global do Goldman Sachs, com ênfase nos Estados Unidos.

Para concorrer, no entanto, é preciso ser formado em cursos de ciências exatas, como Matemática, Engenharia, Ciência da Computação ou Física. Além disso, os candidatos devem possuir compreensão quantitativa de estatística e probabilidade e habilidades de programação em C, C ++, Java, Python ou linguagem equivalente.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar a página de carreiras da empresa, disponível em https://www.goldmansachs.com/careers/index.html. A empresa ressalta que todas as pessoas são bem-vindas, independentemente de gênero ou raça.

Não foram divulgadas informações sobre salários e benefícios até o momento. Também não há uma data limite para as inscrições, uma vez que as vagas permanecerão abertas até o preenchimento completo das mesmas.

