Goleada do Flamengo na Libertadores alcança recorde de audiência na TV fechada

A vitória do Flamengo diante dos chilenos do Unión La Calera, na última terça-feira, rendeu ao Fox Sports a maior audiência do ano na TV por assinatura. Segundo o UOL, a transmissão da partida alcançou 10 pontos na medição PNT (índice de audiência utilizado no Brasil) ,maior marca do grupo Disney desde maio de 2020, quando uniu os canais Fox Sports e ESPN.

+ Confira a classificação dos grupos na Libertadores

A terça-feira de Libertadores nos canais esportivos da Disney apresentou números expressivos. Com três jogos de clubes brasileiros na principal competição do continente, o grupo obteve dobradinha na liderança de audiência, com Fox Sports e ESPN Brasil liderando o levantamento.

A derrota do Santos para o Boca Juniors foi o evento da Tv fechada mais assistido no horário do confronto. Com transmissão do Fox Sports, o jogo teve 2 pontos na média no PNT.

Mesmo com a partida sendo transmitida no SBT em Tv aberta, o Palmeiras, também no mesmo horário do rival paulista, foi vice-líder em audiência com 1,5 pontos no PNT durante o duelo diante do Independiente del Valle.

A Disney vem se estabilizando no cenário esportivo do Brasil. Com até 8 jogos da Libertadores por semana, o grupo pretende manter os altos índices de audiência que vem conquistando.