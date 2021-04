Goleada não ilude Morínigo que liga alerta para o clássico contra o Athletico: “aumentou a responsabilidade”

No último sábado (24), o Coritiba aplicou uma goleada de 5 a 0 diante do Paraná Clube. Com gols de Val, Wellington Carvalho, Igor Paixão e dois de Cerutti, o desempenho agradou ao técnico Gustavo Morínigo. Entretanto, o treinador não se deixa levar pelo resultado notável, ao comentar a partida, em entrevista coletiva, apontou a necessidade de projetar o futuro e trabalhar os aspectos que ainda demandam evolução:









“Me custa aproveitar do momento. Gosto mais de pensar no futuro. Na cabeça, já tenho a semana que vem, se teremos ou não jogo. Tratamos de tomar o momento como bom, de um trabalho cumprido, mas ainda com muito para fazer”, declarou.

Na sequência, Morínigo afirmou que o bom resultado diante do Paraná, é um indício de que o trabalho está sendo assimilado, mas ainda está em seus primeiros passos: A equipe está entendendo, já sabe o que fazer. Estamos ganhando minutos juntos, porque temos que lembrar que é um elenco novo. Me parece que é muito satisfatório. Não podemos parar aqui. Temos que começar uma partida bem e terminar bem, e não só um segundo tempo. Há muitas coisas que precisamos seguir trabalhando”.

Coritiba temporada 2021 – 8 jogos – 6 vitórias/ 1 empate/ 1 derrota – 79,1% aproveitamento dos pontos – 18 gols feitos/ 6 gols sofridos – Artilheiro: Leo Gamalho 5 gols – 3 clean sheets pic.twitter.com/S6Z1p0AIfG — Rede Coxa (@redecoxa)

Na visão do técnico Alviverde, a goleada diante do Paraná volta as atenções para o Coritiba, o que aumenta o desafio para as próximas partidas, no caso, o clássico: O próximo compromisso do Coxa no Campeonato Paranaense, é o Atletiba, duelo com o Athletico, que ainda está sem data definida: “A goleada nos traz uma maior responsabilidade. Estão criando uma expectativa pelos resultados. No entanto, todos os jogos são diferentes, não trabalhamos de acordo com o adversário, mas, sim, para dar o nosso máximo em cada partida”, pontuou o paraguaio.

O Coxa agora está na segunda colocação do Campeonato Paranaense, somando 13 pontos, um a menos que o líder da competição, o FC Cascavel. A campanha mostra um desempenho satisfatório, já que são seis vitórias, um empate e apenas uma derrota.