Goleiro Alisson ajuda em campanha para arrecadar fundos ao combate da covid-19

Considerado um dos melhores do mundo na sua posição, o goleiro Alisson Becker, do Liverpool vai ajudar campanha que visa o combate da pandemia da covid-19. Embaixador da Organização Mundial da Saúde, o jogador encabeça a campanha global “Give a Breath for Health” (“Dê um respiro pela saúde”, em português). A iniciativa da OMS visa arrecadar fundos para obtenção de oxigênio e demais equipamentos vitais para o combate da Covid-19 em todo mundo.

A primeira doação para o “Give a Breath for Health”, feita pelo próprio Alisson, vai contribuir para compra de insumos hospitalares para localidades no Amazonas e colaborar com iniciativas em andamento da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas.

“Eu tenho orgulho do Brasil e desejo saúde para todo meu povo. Trabalhando juntos, podemos superar esse momento difícil e farei o que tiver ao meu alcance para a ajudar o meu país e o mundo durante a crise da Covid-19”, falou o goleiro que também defende a Seleção Brasileira.

“Embora as vacinas ofereçam uma esperança a muitos países ao redor do mundo, ainda há uma necessidade emergencial para conseguirmos suprimentos médicos essenciais em diversas áreas, incluindo oxigênio para manter as pessoas vivas em clinicas e hospitais”, prosseguiu.

Parte da doação feita por Alisson será usada para comprar máscaras de ventilação não evasivas para pessoas hospitalizadas no Amazonas, nas cidades de Coari, Humaitá, Itacoatiara, Lábrea Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé. O restante será usado na aquisição de equipamentos para encher cilindros de oxigênio no município de Tabatinga, localizado na fronteira com a Colômbia e Peru. Essa intervenção ajudará a resolver um importante problema de logística no reabastecimento de cilindros da região.

“Estamos muito preocupados com a situação das Américas, onde o aumento de casos de Covid-19 está fazendo com que hospitais tenham taxas de ocupação muito altas nas UTIs e colocando todo o sistema de saúde em risco de colapso”, disse a diretora da OPAS, Carissa Etienne.

“A medida que mais pacientes precisam ser hospitalizados, atitudes solidárias, como a de Alisson, podem ajudar os profissionais de saúde da região a salvar muito mais vidas”, completou.

A distribuição de oxigênio está entre as prioridades identificadas no recém-lançado Plano Estratégico de Preparação e Resposta da OMS, para 2021, no qual o Fundo de Resposta de Solidariedade COVID-19 está buscando arrecadar fundos de pessoas físicas, filantrópicas e empresas.

Anil Sono, CEO da WHO Foudation (órgão de promoção da saúde da OMS), agradeceu ao goleiro Alisson por sua generosa contribuição e apoio ao “Give a Breath for Health”. “A resposta ao COVID-19 é maior do que qualquer país ou governo pode administrar sozinho. A campanha “Give a Breath for Health” é um exemplo empolgante de como o Fundo de Resposta Solidária COVID-19 pode capacitar qualquer pessoa, em qualquer lugar, a apoiar os esforços urgentes de resposta à pandemia da OMS e seus parceiros”.