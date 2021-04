Goleiro do Flamengo, Hugo Souza termina noivado após traição em festa com Talles Magno e jogadores

O goleiro do Flamengo Hugo Souza não faz mais parte do Instagram da farmacêutica Nathassia Brito, agora sua ex-noiva. O fim do relacionamento da jovem promessa do clube carioca acontece após, segundo o portal Extra, Hugo ter realizado uma festa clandestina com amigos, mulheres e muita bebida. Jogadores como Talles Magno, do Vasco, e Thuller, ex-Flamengo, estiveram na festança. Hugo teria traído Nathassia na ocasião, após o título da Supercopa.

A conquista do Flamengo, no Mané Garrincha, teria empolgado o goleiro. Campeão contra o Palmeiras, no dia 11 de abril, Neneca – como é conhecido – já havia participado de uma festa com o elenco do Flamengo. No dia seguinte, Nathassia e Hugo compartilharam foto juntos celebrando. Na folga dos jogadores, ele reservou uma casa em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio.

Hugo convidou amigos para a festança, que desrespeita regras de convívio social e sanitário contra a proliferação da Covid-19. De acordo com o site, a celebração varou a madrugada e só terminou nas primeiras horas da manhã seguinte. Neneca ainda convidou o zagueiro Matheus Thuller, que é amigo pessoal do goleiro, o lateral Matheuzinho, o vascaíno Talles, além de cantores, como o rapper L7.

Amigos fora do ciclo do futebol também criticaram a festa. Não pela clandestinidade da celebração, mas, por não terem participado. Hugo explicou, em prints revelados pelo Extra, que a festa foi preparada rapidamente e alguns colegas foram esquecidos. Algumas mulheres anônimas também foram convidadas. Nathassia descobriu a farra e a traição dia seguinte.

– Ela soube também que ele a traiu com uma das garotas que estavam lá – conta uma amiga de Hugo.

Três dias após o desrespeito duplo, Hugo esteve no banco de reservas na derrota por 3 a 1 para o Vasco, pelo Carioca. Em 2020, Nathassia e Hugo também chegaram a encerrar a relação após o goleiro “explodir” como titular do clube. O casal chegou a reatar tempos depois. Agora, ela deletou as fotos com Neneca.