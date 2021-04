Goleiro do Galo sofre lesão grave e Cuca é comunicado sobre período de afastamento; atleta passará por novos exames

O Atlético conta com um grande investimento para conseguir ser um dos protagonistas do futebol brasileiro, hoje ao lado de Flamengo e Palmeiras. Mesmo com contratações de peso e de nível mundial, o Galo ainda não conseguiu engrenar. Sob o comando de Jorge Sampaoli, o time mineiro até que “ameaçou” deslanchar, mas o técnico argentino pediu demissão.









Com Sampaoli fora, a alternativa da diretoria atleticana foi o retorno de Cuca, técnico campeão da Libertadores de 2013. Apesar da rejeição da torcida, a direção bancou o treinador, que também não consegue colocar o Atlético no caminho do bom futebol. Além do rendimento abaixo do esperado, desentendimento com jogadores vem marcando o trabalho do treinador.

Foto: Pedro Souza / Atlético



Além do clima um tanto quando desagradável, uma péssima notícia chegou ao conhecimento da comissão técnica nesta segunda-feira (26). O goleiro Rafael, titular na vitória do último final de semana, diante do Athletic, pelo Campeonato Mineiro, sofreu uma luxação no ombro direito. O diagnóstico foi confirmado pelo departamento médico do Galo.

Caramba, que azar. Mas tenho certeza que Rafael irá se recuperar e honrar a camisa do Galo como grande goleiro que ele é! — João Deluca���� (@deluca_joao)

April 27, 2021





A previsão é que o arqueiro fique longe dos gramados de quatro a seis meses, assim perdendo boa parte da temporada. O atleta ainda passará por novos exames, onde apontará se será necessária a realização de uma cirurgia ou tratamento convencional. Disputando posição com Everson, titular desde que chegou ao clube, Rafael estará fora de combate.