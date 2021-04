Henri Castelli assumiu o namoro com a blogueira Sabrina Caminski com um vídeo em que aparece beijando a jovem. Na segunda-feira (12), o ator foi surpreendido pela influenciadora digital, que foi até a porta do prédio dele com um buquê de flores, vinho e chocolates finos. “Olha o golpe que me deram! Foi demais”, declarou o artista na terça (13).

Pelos Stories do Instagram, Castelli compartilhou um vídeo que mostra Sabrina saltitante em frente ao prédio em que ele mora. “A surpresa sou eu”, brinca a loira nas imagens gravadas de um carro por Larissa Mendes, amiga do casal.

“A ‘surpresa sou eu’, com voz de princesa. Eu adorei muito, você conseguiu, pimentinha. Me deu a volta bonito”, brincou o ator na legenda dos Stories em que ele aparece dando um beijão na amada. “Parte da surpresa está aqui, perto de mim”, completou Henri, que mostrou detalhes das flores e do doce.

O protagonista da novela Flor do Caribe (2013), da Globo, também registrou o Dia do Beijo, comemorado na terça. “Falaram que hoje era Dia do Beijo. Sei lá, precisa atualizar, né? Donde estás, pimentinha?”, provocou o ex-namorado de Jakelyne Oliveira.

Mais tarde, Castelli ainda preparou um lanche para a amada e para a amiga em seu apartamento.

Confira a declaração de amor:

