Google Assistente recebe novas funções em atualização; confira

Começando nesta quarta-feira (14), o Google Assistente será capaz de oferecer ainda mais funções para auxiliar o usuário. Entre as novidades, estão a possibilidade de controlar rotinas de acordo com o horário do nascer e pôr do sol para cada região, efetuar pedidos de entrega e até mesmo rastrear celulares perdidos — recurso que também está disponível para o iPhone!

A atualização permite que dispositivos da Google, como o Home Mini e Nest, liguem para o celular do usuário mesmo quando ele estiver no “Modo Silencioso” ou “Não Perturbe” — algo que não ocorria nas primeiras implementações do recurso. Para utilizar a função, basta dizer ao Assistente o comando “Ok Google, encontre meu celular” para que o dispositivo efetue a conexão imediatamente. Para os usuários de iPhone, será necessário dar permissão ao aplicativo para que a ordem funcione.

Casas mais inteligentes

Similarmente, o Google Assistente também implementou novos recursos para os usuários que buscam melhor automação residencial, oferecendo suporte para rotinas ativadas de acordo com o horário do nascer e pôr do sol, conforme o posicionamento geográfico do usuário.

Em termos mais simples, isso significa que será possível efetuar solicitações como: “desligar luzes externas ao amanhecer”, “abaixar cortinas ao anoitecer” e etc. A novidade também permite estabelecer ajustes de margem no horário em até 4 horas, em ambos os eventos.

Exemplo de rotina ajustada conforme o horário do dia. (Fonte: Slash Gear, Google / Reprodução)Fonte: Slash Gear, Google

E as novidades para os mais organizados não param por aí. A Google também implementou uma página chamada de Ready-Made Routines (algo como Rotinas Prontas ou Rotinas Instantâneas, em tradução livre do inglês), que possibilita aos usuários a capacidade de selecionar conjuntos populares de comandos e criar atalhos na página inicial dos dispositivos.

Pedidos mais rápidos

Por fim, o Google Assistente também estará mais integrado ao Maps e Duplex, sendo capaz de auxiliar o fechamento de pedidos para entrega em restaurantes listados nos mapas do serviço. Após escolher uma refeição e selecionar a opção de checkout, o Assistente irá preencher automaticamente todos os dados do usuário, agilizando o processo.

Contudo, esta novidade estará restrita a redes de restaurantes norte-americanos que adotarem o Duplex, ainda sem previsão de chegada no Brasil. As demais funções recém-anunciadas para o Google Assistente chegarão em breve para todos os países.