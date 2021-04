Google economiza US$ 1 bilhão por ano com a pandemia de covid-19

A Alphabet Inc., controladora da Google, revelou uma economia de US$ 268 milhões (R$ 1,4 bilhão) em despesas com promoções, viagens e entretenimento da empresa, durante o primeiro trimestre deste ano, segundo a Bloomberg. Projetando-se esse resultado anualmente, o valor chegaria a mais de US$ 1 bilhão.

Isso pode significar que, ao ser forçado a sair de sua rotina normal, o mecanismo de buscas pode ter economizado uma fortuna graças à pandemia da covid-19, que determinou que muitos funcionários passassem a trabalhar em casa, suprimindo despesas de viagens de negócios e manutenção de escritórios.

Fonte: Money Control/ReproduçãoFonte: Money Control

Esse ganho trimestral em relação ao mesmo período do ano passado reflete uma tendência já mostrada no balanço da holding de 2020, que relata uma queda nas despesas anuais com publicidade e promoções, de US$ 1,4 bilhão (R$ 7,5 bilhões), após a empresa ser obrigada a pausar ou remarcar campanhas e mudar eventos para a forma digital, durante a pandemia.

No mesmo período, as despesas com viagens e entretenimento despencaram US$ 371 milhões (R$ 2 bilhões). A economia compensou, com sobras, a contratação de mais milhares de funcionários. Ou seja, a prudência imposta pela pandemia permitiu à companhia manter seus custos administrativos e de marketing inalterados, porém com um notável aumento de receita de 34%.