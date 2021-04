Google Fotos agora permite criar álbuns mesmo sem internet

Em breve, o Google Fotos permitirá que os usuários gerenciem os conteúdos offline. Bastante aguardado, o novo recurso vai possibilitar criar álbuns e adicionar fotos e vídeos a eles mesmo quando não estiver conectado à internet.

Segundo as informações, os usuários poderão mexer em novos e antigos arquivos e movê-los para álbuns já existentes mesmo quando estiver offline. Em seguida, as alterações serão feitas quando os dispositivos se conectarem aos servidores da Google.

Google Fotos notificará quando o usuário estiver offline e houver uploads pendentes.Fonte: Android Police/Reprodução

Embora o Google Fotos deixará de ser uma plataforma gratuita para backup de imagens em junho deste ano, ele continua sendo usado por diversos usuários do Android. Principalmente, aqueles que gostam de manter as galerias de mídias organizadas.

Com o modo offline do aplicativo, isso facilitará a vida de muitas pessoas que desejam realizar alterações quase que automaticamente. Ou seja, ele elimina a necessidade de estar sempre conectado para poder organizar os arquivos.

O novo recurso do Google Fotos está sendo liberado aos poucos para as versões mais recentes do app. Caso o usuário ainda não tenha recebido a atualização, a sugestão é fazer download do software apenas através da Play Store.

Recentemente, o Google Fotos recebeu um novo editor de vídeo.Fonte: MacRumros/Reprodução

Mais novidades do Google Fotos

Recentemente, o Google Fotos recebeu uma atualização para o editor de vídeos. A nova versão adiciona mais de 30 ferramentas de imagem ao aplicativo, colaborando com diversos usuários – especialmente, os criadores de conteúdo.

Outra novidade que chegará à plataforma em 2021 é a ferramenta que coloca um efeito “3D cinematográfico” em simples fotos 2D. As animações serão geradas com ajuda de Machine Learning e aparecerão na aba de recordação do app.