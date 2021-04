Google I/O 2021: o que esperar do evento?

O evento Google I/O foi cancelado no ano passado, mas voltará em 2021 em uma versão totalmente digital. A apresentação da Google ocorrerá entre 18 e 20 de maio, servindo de palco para a revelação de grandes novidades da empresa para o ano.

O site oficial do evento permite que você realize a inscrição gratuita para participar de palestras e conta com mais detalhes das apresentações. No entanto, a Google não revela quais produtos aparecerão durante a I/O 2021.

Abaixo, você confere alguns dispositivos e novidades que podem dar as caras durante a apresentação deste ano.

Android 12

Fonte: 9to5Google

Uma das figurinhas confirmadas na Google I/O é a nova versão do sistema operacional móvel da companhia. Atualmente em testes, o Android 12 deve ganhar uma apresentação formal durante o evento de maio, além de detalhes sobre o primeiro beta do SO.

Wear OS

Além do Android 12, a gigante da web também deve revelar novidades sobre o Wear OS durante a I/O 2021. Rumores que surgiram recentemente apontam que a Samsung deve lançar o Galaxy Watch 4 com o sistema e a própria Google pode fazer um Pixel Watch com o sistema operacional.

Fonte: 9to5Google

Enquanto os relógios inteligentes só devem chegar futuramente, a Google pode aproveitar a I/O para dar mais luz ao Wear OS e chamar a atenção dos desenvolvedores.

Pixel Buds A

A Google pode aproveitar os holofotes da I/O 2021 para lançar oficialmente o fone sem fio Pixel Buds A. O produto já apareceu em vazamentos recentemente e deve chegar com design totalmente wireless e otimizações para uso com a Google Assistente.

Além de já ter aparecido em órgãos de registro, o Pixel Buds A também foi listado na loja da Google recentemente, o que praticamente confirma a presença do acessório no evento.

Google Assistente e produtos Nest

A I/O 2021 também pode ser palco de apresentação para novos produtos da linha Nest e funções da Google Assistente. A empresa já tem costume de revelar ferramentas para a inteligência artificial durante o evento, como foi o caso do Google Duplex.

Na parte de dispositivos conectados, o Android Central estima que a Google pode apresentar câmeras e campainhas para o sistema inteligente Nest. Recentemente, a companhia já lançou o Nest Hub e possivelmente deixará os alto-falantes de fora do evento.