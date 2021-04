Google Pixel Watch aparece em vazamento com design circular

A Google deve entrar no mercado de relógios inteligentes neste ano com o Pixel Watch, que apareceu em um vazamento recentemente. O smartwatch deu as caras na internet em uma imagem vazada que mostra o design circular do dispositivo.

As imagens foram compartilhadas por Jon Prosser, especialista em vazamentos da indústria mobile. As renderizações mostram a tela circular do suposto Pixel Watch, além da interface e das pulseiras, que possuem as cores azul e branco.

Fonte: Jon Prosser

De acordo com Jon Prosser, os usuários poderão trocar as pulseiras do relógio, o que garante mais possibilidades de personalização. Além disso, assim como outros dispositivos desse mercado, o Pixel Watch contará com a tela inicial do sistema customizável.

O produto chegará ao mercado rodando o Wear OS, sistema operacional da Google para relógios inteligentes que é baseado no Android. A solução já é utilizada em outros relógios no mercado, inclusive por marcas renomadas, mas ainda não foi aplicada em um produto feito pela gigante da web.

Disponibilidade

O lançamento do Google Pixel Watch deve acontecer em algum momento outubro, de acordo com Jon Prosser. A empresa costuma realizar um evento no fim do ano para apresentar novos produtos, o que seria o palco perfeito para revelar o dispositivo vestível.

Fonte: Jon Prosser

No entanto, Jon Prosser ressalta que a “palavra final” sobre o lançamento está com a Google e a companhia pode cancelar o dispositivo até o fim do ano. Outra possibilidade é que a companhia limite a distribuição do dispositivo para poucos países devido às dificuldades de fabricação causadas pela pandemia do coronavírus.

Até o momento, a Google não comentou oficialmente sobre o suposto Pixel Watch. Por outro lado, a companhia confirmou a existência do Pixel 5a 5G, celular que chega em 2021, mas somente nos Estados Unidos e Japão.