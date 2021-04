Gossip Girl: reboot da série já tem data de estreia; confira!

Parece que os riquinhos de Uper East Side estão voltando para as telinhas. Segundo a Cosmopolitan, o reboot da série Gossip Girl deve estrear no HBO Max em julho. Além da notícia, a revista também divulgou um ensaio que realizou com o elenco da série.

Confira:

A história se passa oito anos após a “Gossip Girl” se aposentar das redes e fofocas. Porém, tudo vai mudar quando uma nova geração de adolescentes de escolas particulares de Nova York forem apresentadas à “garota do blog”. A atriz Kristen Bell, que narrou a série original, já foi confirmada na trama.

Também já foi confirmado que a série se passará em um mundo em que os personagens originais existem, dando espaço para que alguns deles façam participações especiais na trama. A aparição de qualquer personagem, porém, não foi confirmada pelos roteiristas da série.

A produção será estrelada por Jordan Alexander, Savannah Smith, Zión Moreno, Thomas Doherty, Emily Alyn Lind, Tavi Gevinson, Eli Brown, Evan Mock e Whitney Peak. A direção ficará por conta de Joshua Safran.







Fonte: Tecmundo