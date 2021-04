Gosta de milho? Veja cinco maneiras de usar esse ingrediente nas receitas

Em homenagem ao Dia Nacional do Milho, que é comemorado no próximo dia 24, a nutricionista listou cinco opções para aproveitar o grão. Confira:

Como opção leve para uma refeição, o creme de milho é uma escolha prática. “O creme de milho pode ser um acompanhamento muito versátil. É possível dar um toque especial na preparação adicionando um crocante de parmesão. Para isso, basta espalhar o queijo ralado em uma frigideira e deixar no fogo médio até dourar. Depois, só retirar cuidadosamente, com o auxílio de uma espátula, e deixar esfriar até enrijecer. Após colocar o creme em uma tigela, decore o prato com a escultura de queijo”, explica Graciela.

O milho assado é uma ótima alternativa vegetal para o churrasco. “Nesse caso, a dica é remover a palha que o envolve. A espiga deve ser levada à grelha sobre fogo médio, virando às vezes até dourar. Também é possível preparar em uma frigideira ou churrasqueira elétrica. Para o tempero, além da manteiga e do sal, outra opção é pincelar a espiga com uma mistura de ervas e azeite”, comenta a nutricionista.

O milho dá um sabor especial e é uma ótima opção para a dieta crudívora, que consiste somente no consumo de alimentos naturais e crus. “O grão pode ser a estrela principal de uma salada porque ele confere o gosto e deixa qualquer prato ainda mais saboroso. Para uma entrada simples e prática, coloque em um recipiente: milho, pepino, rabanete, mix de folhas, tomates maduros e fatias de pimenta jalapeño. Tempere com limão, azeite e uma pitada de sal”, ensina a especialista.

Outra maneira de saborear o alimento é preparar um suco de milho com água de coco. “Para fazer o suco, basta retirar a água de coco e separar a polpa, depois higienize o milho e retire os grãos das espigas. Em um liquidificador, adicione água, os grãos de milho e meio litro de leite, bata até ficar uma mistura homogênea e faça o mesmo só com o coco. Então leve a mistura de milho ao fogo baixo por 30 minutos e para finalizar, bata as duas misturas no liquidificador”, conta Graciela.