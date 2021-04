Governador de São Paulo confirma que FPF terá liberação para retomar jogos do Paulistão após aval do MP

O Campeonato Paulista receberá nesta sexta-feira (09) a liberação para retomar suas partidas no estado. A informação foi confirmada pelo governador João Dória (PSDB) em entrevista à Rádio CBN, de São Paulo.

O anúncio sobre quando os jogos voltarão a acontecer será feito em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no Palácio dos Bandeirantes. Ainda não há, portanto, uma data oficial de quando a competição será retomada.

A fase emergencial, a mais restritiva imposta pelo governo estadual desde o início da pandemia da COVID-19, se encerra no domingo (11).

“Adoro futebol, sou torcedor do Santos. Mas quem toma a decisão é o Centro de Contingencia da COVID-19. E nesse caso juntamente com o Ministério Público. Houve uma manifestação feita há duas semanas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo sugerindo, para não dizer determinando, que o governo suspendesse os jogos da Federação Paulista de Futebol”, explicou o governador.

“Porém ontem, no início da noite, o MP, depois de várias reuniões com a Federação e com a participação do coordenador do Centro de Contingencia da COVID-19, o Dr. Paulo Menezes, tomou a decisão de liberar os jogos do Campeonato Paulista. Isso será anunciado oficialmente nesta sexta-feira, na coletiva de imprensa. A orientação feita pelo MP e acatada pelo Centro de Contingência foi obviamente acatada pelo governo de São Paulo”.

A informação sobre o aval do Ministério Público para os jogos em São Paulo já havia sido antecipada na última quinta-feira (08) por Mendel Bydlowski, repórter dos canais ESPN. Após a decisão do órgão, restava apenas a chancela do governo.

A competição está suspensa desde o dia 23 de março, por conta da fase emergencial de combate à COVID-19 em todo o estado.





Nesta fase, não são permitidas atividades esportivas. Porém, a Federação Paulista de Futebol, junto com os clubes, vinha tentando desde então articular uma maneira com novos protocolos de retomar o Paulistão.

Na última quinta, o procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, encaminhou ofício ao governador informando sobre o novo protocolo de retomada das atividades de futebol da Série A1 do Campeonato Paulista, apresentado pela Federação Paulista de Futebol.

Sarrubbo anotou tratar-se de ‘um avanço positivo diante do contexto que se revelava quando da edição do Decreto de 11 de março’, que estabeleceu a fase emergencial em todo o Estado.

O novo protocolo da FPF, discutido com representantes da Procuradoria-Geral de Justiça e do grupo de trabalho, é ‘produto de diálogo estabelecido entre esta Instituição e a Federação Paulista de Futebol, em várias reuniões realizadas durante as últimas semanas’.

O Paulistão foi paralisado na quinta rodada da primeira fase. Restam, portanto, mais sete jogos para se completar a etapa inicial, mais o mata-mata até a decisão do título.

A final está marcada para 23 de maio, e os clubes terão que aceitar um calendário mais apertado para cumprir o cronograma.