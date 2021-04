Governadores de 18 estados anunciaram auxílio emergenciais estaduais

O Governo Federal já começou os pagamentos das quatro novas parcelas do novo Auxílio Emergencial. Mas vários estados também já começaram a pagar os seus. De acordo com informações dos próprios Governos, Governadores de 18 estados estão pagando ou vão começar a pagar as versões próprias do Auxílio.

Inclua aí também a situação do Distrito Federal. Com isso, 19 Governadores estão pagando esse dinheiro. Os Auxílios em questão possuem lógicas diferentes. Os valores, por exemplo, variam entre R$ 100 e R$ 1.100. Além disso, os prazos e a quantidade de parcelas também mudam.

Em alguns casos, por exemplo, o Auxílio está indo para um grupo de pessoas que está precisando do dinheiro. Isso sem importar o trabalho dessas pessoas. Mas em outros casos, o Auxílio vai para grupos específicos de trabalhadores que estão em situação pior.

No Ceará, por exemplo, o Auxílio Estadual vai para pessoas que trabalham em bares e restaurantes. Em Pernambuco, há um auxílio para os trabalhadores do carnaval. Já no Maranhão, o programa atende preferencialmente os catadores de latinhas.

Isso acontece porque boa parte desses Governadores acabaram de instituir programas de fechamentos durante esta onda da pandemia no Brasil. Por isso, boa parte deles está pagando esse auxílio justamente para ajudar essas pessoas que estão perdendo renda nesta pandemia.

Auxílio nos Estados

Críticos, no entanto, afirmam que isso não é o suficiente. De acordo com eles, esses auxílios de Governos dos Estados não substituem os ganhos de um emprego. De fato, imagina-se que para quem perdeu um emprego, ganhar três ou quatro meses de um auxílio de R$ 300 não é lá um bom negócio.

Seja como for, os Governadores argumentam que a situação atual exige esse tipo de sacrifício. De acordo com os dados das Secretarias estaduais de saúde, a situação da pandemia no Brasil está piorando dia após dia. O país, aliás, já passou das 330 mil mortes por causa da pandemia.

Os especialistas em saúde pública dizem que a melhor solução para lidar com a situação é mesmo apostando nos fechamentos. Isso porque o isolamento social ajuda no combate ao vírus. Mas esses especialistas também pedem um auxílio justo para as pessoas que irão ficar em casa.

Opinião de Bolsonaro

Quando o assunto são os Auxílios estaduais, o Presidente Jair Bolsonaro tem opiniões um tanto divergentes. Em entrevista recente, ele disse que os Governadores do Brasil não deveriam pagar esses auxílios. Isso porque, na visão do Presidente, isso transformaria as pessoas em dependentes do Estado.

“Você vê que tem governador, agora, que está falando em auxílio emergencial, né?”, lembrou ele. “Ele quer fazer o Bolsa Família próprio. Quanto mais gente vivendo de favor do Estado, mais dominado fica esse povo”, completou o Presidente há algumas semanas atrás.

Mas há alguns dias, Bolsonaro decidiu responder aos Governadores que estavam pedindo pelo Auxílio Emergencial no valor de R$ 600. De acordo com o Presidente, os chefes dos Governos Estaduais deveriam pagar a diferença para chegar aos R$ 600.