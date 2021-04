Governadores pedem que mais bancos possam pagar Auxílio Emergencial

Governadores do Nordeste estão preparando um ofício para enviar para o Governo Federal. Nesse ofício, eles irão pedir para que o Governo Federal libere a possibilidade de pagamentos do novo Auxílio Emergencial em outros bancos públicos como o Banco do Brasil, por exemplo. A ideia é reduzir as filas nesses locais.

De acordo com informações de bastidores, esse ofício deve chegar no Planalto ainda nesta quinta-feira (8). Ainda não se sabe ao certo se o Governo Federal vai aceitar ou não esse pedido. Internamente eles não estão falando sobre esse assunto ainda.

Quem puxou o coro para esse pedido foi o Governador do Piauí, Wellington Dias (PT). De acordo com ele, se mais bancos passarem a pagar o Auxílio, menos filas irão se formar. Na visão de Dias, seria lógico pensar que se a só a Caixa está fazendo esse papel, então todas as pessoas irão se concentrar nas agências da Caixa.

A Caixa ainda não se manifestou sobre esse pedido dos Governadores. Mas é um fato inegável que eles estão preocupados com a questão das aglomerações. Isso porque o Brasil está neste momento enfrentando o maior pico da Pandemia do novo coronavírus.

De acordo com as informações oficiais, mais de 330 mil pessoas já perderam a vida desde a chegada da Pandemia por aqui. O Brasil é portanto o segundo país com o maior número de mortes por causa do coronavírus. Atrás apenas dos Estados Unidos.

Filas na Caixa

Essa não é a primeira vez que a Caixa registra enormes filas em busca do Auxílio Emergencial. No ano passado, quando o Governo pagou parcelas de R$ 600, as filas também eram uma realidade. E na época isso também já era uma preocupação, especialmente para os governos locais.

Também naquela época, várias pessoas deram a ideia de que outros bancos pudessem pagar o Auxílio. Algumas pessoas chegaram a dizer que não só os bancos públicos deveriam ter esse direito de fazer os pagamentos, como os privados como Bradesco e Santander também. Mas a ideia não foi para frente.

Neste ano, as filas continuam. Em estados como Pernambuco, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, as filas deram voltas em quarteirões inteiros. Na cidade de Fortaleza, no Ceará, as pessoas chegaram a dormir na fila durante toda a madrugada para não perder o lugar.

Saques ainda não começaram

O fato mesmo é que o período de saques do novo Auxílio Emergencial ainda não começou. Dessa forma, mesmo aqueles que já começaram a receber o dinheiro ainda não podem sacar essas quantias nas agências das Caixa. Mas então, o que todas essas pessoas estão indo fazer nesses pontos físicos?

Em entrevista nesta quarta-feira (7), o Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que boa parte das pessoas estão indo para desbloquear o aplicativo do Caixa Tem. É que esse tipo de desbloqueio só se resolve com agentes da Caixa mesmo.

Seja como for, qualquer outro problema se resolve pela internet. Nesses casos, a principal dica segue sendo não ir para as agências. “Dê sempre preferência para os nossos canais digitais”, disse Pedro Guimarães na entrevista que ele deu na quarta (7).