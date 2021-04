governo acredita em autorização do novo edital

O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que acredita que a reposição do quadro de efetivos da Polícia Militar do estado será autorizada pelo Congresso e Senado (concurso PM GO).

A informação foi repassada durante coletiva de imprensa realizada na última sexta-feira (9/4). De acordo com o representante do estado, a votação do PLC que solicita a reposição já está sendo analisada pelos senadores.

“Não é ampliar, nós queremos pelo menos repor o que já foi perdido nos últimos dois anos. Como a matéria já foi analisada a no Senado, foi analisada na Câmara e voltou ao Senado, eu acredito que nós temos chances reais dela – pedido de reposição na PM – ser autorizada”, afirmou. Veja detalhes aqui!

O novo concurso para a Polícia Militar do Goiás (concurso PM GO) foi solicitado ao governo do estado. A solicitação prevê o preenchimento de 2 mil vagas, sendo 1.900 para o cargo de soldado e 100 para o cargo de cadete.

Desde 2018, espera-se um novo concurso para a PM GO. Em maio daquele ano, o Instituto AOCP foi contratado para realizar a organização do certame.

A expectativa era 2 mil vagas, sendo 1920 para Soldado e 80 para Cadete. No entanto, o edital não foi publicado.

A extinção do cargo de Soldado de 3ª Classe, com consequência da promoção destes para Soldado de 2ª Classe, alterou também os salários recebidos. De R$ 1.500,00, a remuneração inicial agora será de R$ 5.767,00.

O cargo de Cadete, com base no edital divulgado em 2017, tinha um vencimento de R$ 5.401,43, atualmente ajustado em R$ 6.046,56.

Concurso PM GO: requisitos

Os dois cargos têm como requisito o nível superior de escolaridade, sendo que para Cadete é necessário ter o bacharel em direito.

Além disso, outros requisitos em comum nos dois cargos são:

• Carteira Nacional de Habilitação pelo menos na categoria “B”;

• Altura mínima de 1,65m para homens e 1,60 para mulheres.

Há, ainda, outra mudança: os aprovados para o cargo de Soldado eram integrados na 3ª Classe; um projeto de extinção do cargo foi aprovado, fazendo com que os novos integrantes entrem direto no cargo de Soldado de 2ª Classe da PM GO.

A alteração abrange também as carreiras no Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM GO), Agente e Escrivão da Polícia Civil de Goiás (PC GO), e Assistente de Gestão Prisional e Agente de Segurança Prisional, da Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (SEAP GO).

Último concurso PM GO

O último concurso PM GO ocorreu em 2016 e foi organizado pela Funrio. Na época, foram ofertadas 2.500 vagas, sendo:

2420 para Soldado

80 para Cadete

Para se tornar cadete, o candidato precisava ter idade entre 18 e 32, no momento da inscrição, e não ultrapassar 35 no momento de incorporação. Além disso, era preciso ter bacharel em Direito, CNH categoria B e obedecer aos requisitos de altura mínimos.

Já para ser soldado, era exigido que o candidato tivesse idade máxima de 30 anos, nível superior em qualquer área, CNH categoria B e também obedecer os requisitos de altura exigidos.

Na época, o concurso teve as seguintes fase:

provas objetiva e discursiva

teste de avaliação física

avaliação médica

avaliação psicológica

avaliação da vida pregressa e investigação social

Para o cargo de Soldado, os conteúdos cobrados nas provas objetivas foram os seguintes:

língua portuguesa

realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Goiás

noções de direito penal

noções de direito constitucional

noções de direito processual penal

noções de direito administrativo

noções de direito penal militar

legislação extravagante

Resumo concurso PM GO

