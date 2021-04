Governo aumenta e REVELA novo salário mínimo para 2022; veja o valor

Governo aumenta e REVELA novo salário mínimo para 2022. Nesta quinta-feira, 15 de abril, o Governo Federal propôs o salário mínimo de R$ 1.147 para 2022, de acordo com o texto do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2022. O documento foi divulgado pelo Ministério da Economia justamente hoje, último dia de prazo para o Congresso receber a proposta.

O salário mínimo atual é de R$1.100. Sendo assim, o valor é R$ 47 maior que o valor atual, o que representa uma alta de 4,27%. Este, inclusive, é a previsão do Ministério da Economia para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) deste ano.

O valor do salário mínimo revela que o Governo Federal espera somente repor a perda da inflação do período, sem valorização real do salário mínimo.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias dispõe de bases para a aprovação do orçamento do ano seguinte e, por conta disso, traz previsões dos principais indicadores econômicos. Caso a inflação verificada no fim do ano seja diferente da previsão, o governo pode rever o valor durante a tramitação do próprio orçamento.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo é referência para nada menos que 50 milhões de pessoas no Brasil, das quais 24 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Veja as projeções dos salários para os anos seguintes:

R$ 1.188 em 2023; e

R$ 1.229 em 2024.

Esses valores são apenas uma referência, e também podem ser alterados posteriormente.

Evolução do salário mínimo

Maio/2004 : R$260,00

: R$260,00 Maio/2005 : R$300,00

: R$300,00 Abril/2006 : R$350,00

: R$350,00 Abril/2007 : R$380,00

: R$380,00 Março/2008 : R$415,00

: R$415,00 Fevereiro/2009 : R$465,00

: R$465,00 Janeiro/2010 : R$510,00

: R$510,00 Janeiro/2011 : R$545,00

: R$545,00 Janeiro/2012 : R$622,00

: R$622,00 Janeiro/2013 : R$678,00

: R$678,00 Janeiro/2014 : R$724,00

: R$724,00 Janeiro/2015 : R$788,00

: R$788,00 Janeiro/2016 : R$880,00

: R$880,00 Janeiro/2017 : R$937,00

: R$937,00 Janeiro/2018 : R$954,00

: R$954,00 Janeiro/2019 : R$998,00

: R$998,00 Janeiro/2020 : R$1.045,00

: R$1.045,00 Janeiro/2021 : R$1.100,00

: R$1.100,00 Janeiro/2022 : R$1.147,00 – Projeção

: R$1.147,00 – Projeção Janeiro/2023 : R$1.188,00 – Projeção

: R$1.188,00 – Projeção Janeiro/2024: R$1.229,00 – Projeção

Sem aumento real

Em 2019, o governo acabou com a política de reajuste real do salário mínimo. Sendo assim, agora o valor salarial se limita a seguir a determinação da Constituição, que fala em preservação do poder aquisitivo do trabalhador.

O ganho real do salário mínimo foi implementado por Fernando Henrique Cardoso (PSDB) informalmente, em 1994, logo após a adoção do Plano Real. As gestões petistas oficializaram a medida.

Sem ganho real no salário mínimo, o governo consegue um alívio financeiro, uma vez que o aumento do salário mínimo reajusta automaticamente benefícios previdenciários e assistenciais. Para cada R$ 1 de aumento no valor do mínimo, o governo amplia em cerca de R$ 315 milhões as despesas por ano.

Um aumento de R$ 47, portanto, representa uma despesa extra de quase R$ 15 bilhões.

Impacto do aumento do salário mínimo

O reajuste do valor do salário mínimo também influencia nas contas públicas. Acontece que o abono salarial PIS/PASEP e os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) utilizam o valor salarial como referência.

