Governo da Argentina anuncia medida restritiva, e Conmebol analisa mudar horário de Vélez x Flamengo

A estreia do Flamengo na Libertadores 2021 corre risco de ter o horário alterado. Nesta sexta-feira, o governo da Argentina anuncio a proibição de eventos esportivos que terminem após as 20h, na tentativa de conter os altos números de infectados por Covid-19 no país. Inicialmente, a partida contra o Vélez Sarsfield está marcada para a próxima terça-feira, às 21h30.

A Conmebol ainda não confirmou a mudança e avalia a melhor solução. Ciente da situação, a diretoria do Flamengo está em contato com dirigentes da entidade para saber das informações. A programação do Flamengo, no entanto, tende a não ser muito afetada. A equipe titular treina neste sábado e viaja para Argentina na tarde de domingo.

Adversário do Flamengo, o Vélez já foi afetado pela determinação. A partida contra o Huracán, que seria disputada nesta sexta-feira às 19h15, foi antecipada para 18h. Outras cinco partidas do Campeonato Argentino também precisaram ter os horários alterados.