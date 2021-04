Governo de Margaret Thatcher: tudo aquilo que você precisa saber!

O Governo de Margaret Thatcher: um resumo

Margaret Thatcher foi a primeira mulher a assumir o cargo de Primeiro-Ministro na Inglaterra. O seu governo foi marcado por fortes transformações e por políticas neoliberais.

O Governo de Margaret Thatcher: Introdução

Membro do partido conservador inglês, Margaret Thatcher foi a primeira mulher a ocupar o cargo de Primeiro-Ministro na Inglaterra. Quando assumiu o cargo, em 1979, a Europa vivia um cenário de crise econômica, causada principalmente pela Segunda Crise do Petróleo e petrolífera, com alta na inflação e grandes índices de desemprego. Todos esses fatores resultaram em uma forte crise social no velho continente.

Thatcher permanece no cargo por 11 anos e ficou conhecida como a Dama de Ferro pelas medidas rigorosas que impôs logo após assumir o poder. A sua visão liberal-conservadora rendeu críticas ao seu governo, que por anos não viu resultado com as medidas adotadas. Ainda, Margaret Thatcher foi uma das precursoras do neoliberalismo na Inglaterra.

O seu governo se inicia durante a Guerra Fria, no ano de 1979 e termina após a Queda do Muro de Berlim, em 1990.

O Governo de Margaret Thatcher: Características

Logo após assumir o cargo, Thatcher aplicou severas medidas e muitas mudanças no governo, conduzindo um plano em busca da redução de impostos e controlando os sindicatos trabalhistas do país. Durante os primeiro cinco anos, nenhuma mudança positiva no cenário britânico foi observada com as medidas adotadas.

A Primeira-Ministra aplicava uma política anticomunista, o que gerou grandes turbulências durante os anos em que esteve a frente do poder. No entanto, suas decisões recebiam apoio externo dos EUA, o que fortalecia as medidas tomadas. Além disso, o primeiro mandato de Thatcher ficou marcado por greves e manifestações dos sindicatos trabalhistas, as quais ela reprimiu fortemente. Igualmente, foi intolerante com os movimentos nacionalistas da Irlanda e respondeu aos ataques terroristas enviando ainda mais soldados ao país.

A Dama de Ferro ganhou popularidade após intervir na Guerra das Malvinas, envolvendo a Argentina. Em seu segundo mandato, realizou a privatização de diversas empresas e intensificou o combate aos movimentos sindicais. Em 1984, Thatcher sofreu um ataque por não negociar a liberação de presos políticos, o que tornou o seu governo ainda mais forte.

O Governo de Margaret Thatcher: Renúncia

No entanto, a sua relação com o partido da oposição não era boa. Com a perda do apoio dos EUA, graças a eleição de George W. Bush, Thatcher perdeu o seu maior aliado. Pressionada pelo Parlamento, Margaret Thatcher renuncia no ano de 1990.