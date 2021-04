Governo de Minas Gerais diz que não pretende criar Auxílio próprio

O Governo de Minas Gerais disse que não tem nenhum projeto de criação de um Auxílio estadual próprio. Em nota para a imprensa, o Governo estadual disse que o momento econômico das contas públicas não permite esse tipo de gasto financeiro neste momento.

De acordo com os dados oficiais, o estado de Minas Gerais tem hoje cerca de 1,06 milhão de pessoas em situação de extrema pobreza. Isso quer dizer que mais de 1 milhão de pessoas no estado está vivendo com menos de R$ 89 por mês.

Apesar de dizer que não pretende criar um Auxílio próprio, o Governo de Minas disse na nota que no ano passado fez o seu próprio programa. De fato, o Governo local pagou um auxílio de R$ 39 por três meses. Os pagamentos acabaram no final do mês de dezembro.

O Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) venceu as últimas eleições com um discurso de estado mínimo. No palanque, ele costumava falar de forma contrária aos auxílio sociais do Governo e dizia que preferia gerar emprego para que as pessoas conseguissem dinheiro trabalhando.

O problema neste momento é que não há geração de emprego no Brasil. E Minas não é uma exceção entre os estados. Por lá, o nível de desemprego preocupa. Além disso, uma boa parte da população concorda que os valores do Auxílio Emergencial do Governo Federal não são suficientes.

Auxílio em Minas

Romeu Zema é um dos Governadores mais próximos do Presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, Bolsonaro disse em mais de uma entrevista que era contra a criação de auxílios pelos governos dos estados e pelas prefeituras municipais. O Presidente argumentou que isso acabaria criando pessoas dependentes do estado.

Mas o fato é que o próprio Bolsonaro está pagando o seu Auxílio Emergencial. E esses pagamentos, aliás, começaram desde o último dia 6 de abril, quando os informais que nasceram em janeiro receberam a primeira parcela. No último dia 16 os beneficiários do Bolsa Família também começaram a receber o Auxílio.

De acordo com as informações do próprio Ministério da Cidadania, que responde pelo Auxílio Emergencial, os valores do benefício este ano variam entre R$ 150 e R$ 375. Ainda segundo o Ministério, a maioria das pessoas vai receber esse menor valor, que é de R$ 150, mesmo.

Estados e Municípios

Ao contrário de Minas Gerais, ao menos 18 estados e o Distrito Federal criaram as suas próprias versões do Auxílio Emergencial. Cada um deles possui as suas próprias características e regras, mas no geral o objetivo é o mesmo: ajudar as pessoas que não estão podendo trabalhar agora.

Em algumas dessas unidades da federação, os estados não estão permitindo que os beneficiários do Auxílio do Governo Federal recebam também a versão estadual. Em outros casos, no entanto, o Governo do estado está permitindo o acúmulo dos dois benefícios.

Além dos estados, várias cidades também estão anunciando os seus próprios Auxílios Municipais. De acordo com as informações oficiais, são 16 capitais. Entre elas, podemos destacar Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Salvador, São Luís e Recife.